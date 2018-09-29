Делом Кавано займется ФБР

Федеральное бюро расследований внимательно изучит прошлое Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Такое решение принял в пятницу вечером президент США.

О нем в Твиттере сообщила пресс-секретарь Дональда Трампа: "Я отдал приказ ФБР провести дополнительное расследование, - пишет президент, - чтобы собрать последнюю информацию по делу судьи Кавано. Как на том настаивал Сенат, дополнительное расследование не должно быть всеобъемлющим, его следует завершить менее чем за неделю”.

Тем самым голосование в Сенате по кандидатуре Кавано, предложенного Трампом на пустующее место в Верховном суде, откладывается.

"Я рад, что Судебный комитет продвинулся вперед и приступил к обсуждению кандидатуры Кавано, - прокомментировал новость сенатор-республиканец Тед Круз. - Это стало важным шагом по преодолению обструкции со стороны демократов, свидетелями которой мы все являемся".

Обозреватели отмечают, что решение было принято президентом под давлением в рядах республиканской партии. Человеком, сумевшим в пятницу переломить ситуацию, стал 55-летний сенатор от Аризоны, умеренный республиканец Джефф Флэйк. Именно он выступил с компромиссным предложением о проведении дополнительного расследования.

"Думаю, сенатор Флэйк оказал нам всем услугу: Судебному комитету сената, Сенату и нации в целом. Эта ситуация действительно заслуживает, чтобы ею занялось ФБР - в определенный промежуток времени и в поддающемуся контролю объеме", - заявил в свою очередь сенатор-демократ Дик Дурбин.

Дело Бретта Кавано раскололо общественное мнение. Накануне десятки манифестантов собрались около здания Сената в Вашингтоне, чтобы поддержать Кристину Блэйзи Форд. "Кавано не пройдет!" и "Мы верим жертвам" - было написано на их транспарантах.

Сам Кавано заявил, что готов сотрудничать со следствием.