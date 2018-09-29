Новейший американский истребитель F-35 потерпел крушение в пятницу в штате Южная Каролина, в нескольких километрах от военной базы морских пехотинцев. Пилот сумел катапультироваться, на месте падения машины пострадавших нет.
Новейший американский истребитель F-35 потерпел крушение
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Новейший американский истребитель F-35 потерпел крушение
Речь идёт о самом дорогом американском истребителе - стоимость одного такого самолёта превышает 100 миллионов долларов, а программа по его разработке, в ходе которой возникали многочисленные технические проблемы, обошлась в полтора триллиона долларов. Первое боевое применение F-35 произошло в Афганистане всего за день до катастрофы в Южной Каролине.