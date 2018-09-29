Визит Эрдогана в Германию завершается

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган, который завершает сегодня свой трёхдневный государственный визит в Германию, обсудили пути развития экономических связей между двумя странами. Другими важными темами переговоров стали миграционный кризис, а также ситуация в Сирии.

Затем турецкий лидер отправился из Берлина в Кёльн, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия одной из крупнейших в Европе мечетей с минаретом выстой в 55 метров. Здесь должна была также пройти массовая акция, но местные власти не выдали разрешения на её проведение, руководствуясь, как было заявлено, соображениями безопасности. Кроме того, мэр города и глава регионального правительства отказались присутствовать на церемонии. Между тем поблизости собрались люди с турецкими флагами, чтобы приветствовать президента Эрдогана.

В то же время в центре Кёльна более тысячи человек вышли на демонстрацию протеста против визита президента Турции, которого обвиняют в преследовании инакомыслящих и подавлении свободы прессы. Люди несли лозунги «Эрдогану здесь не рады» и выражали солидарность с турецкой оппозицией.