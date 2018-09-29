Годовщина референдума, омрачённая насилием

В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и силами каталонской полиции. Региональные полицейские перекрыли демонстрантам путь к зданию испанской полиции, после чего ряды старжей порядка были забросаны красящим порошком. В ответ каталонские полицейские применили против протестующих резиновые дубинки.

Демонстрация была приурочена к годовщине референдума о независимости Каталонии от Испании, признанного центральным правительством незаконным.

Элена Виванко, участница демонстрации: "Нам нужна поддержка на европейском уровне. На мой взгляд, люди, оказавшиеся за рубежом, особенно Карлес Пучдемон, всё делают правильно и постепенно добьются своего. Но произойдет это не сегодня и не завтра. Я знаю, что иногда мы впадаем в отчаяние, нам кажется, что нас предали. Но, по моему, все движется в правильном направлении".

Основная демонстрация, в которой приняли участие тысячи человек, прошла на площади Св. Иакова, где находится здания правительства Каталонии и городского совета Барселоны. Демонстранты потребовали от региональных властей решительнее добиваться независимости региона от Мадрида.