Израиль нашел в Тегеране "ядерный склад"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что в иранской столице находится тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования, который, по его словам, обнаружила разведка еврейского государства. В доказательство, он представил спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.