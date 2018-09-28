Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что в иранской столице находится тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования, который, по его словам, обнаружила разведка еврейского государства. В доказательство, он представил спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.
Израиль нашел в Тегеране "ядерный склад"
Израиль нашел в Тегеране "ядерный склад"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: "Сегодня я впервые публично заявляю, что у Ирана есть еще один секретный объект в Тегеране - это секретный склад ядерных материалов для хранения огромного количества оборудования, относящихся к секретной ядерной программе".
По словам Нетаньяху, на складе хранятся контейнеры, в которых находится около 300 тонн ядерных материалов. В ответ на эти утверждения представитель Ирана при ООН заявил:
Представитель Ирана при ООН Голямали Хошру: "Господин Президент продемонстрировал некоторые фотографии Google Street View. Израильский шоумен заявил, что обнаружил новые ядерные объекты в Иране. Это еще одна ложная история".
Тем временем на полях Генеральной ассамблеи ООН представители "пятерки" международных посредников под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает ядерную сделку. Ее участники приняли решение создать специальный механизм для продолжения бизнеса с Тегераном в обход восстановленных американских санкций и угроз.