В первый рейс отправился международный поезд «Четыре столицы». Состав «Украинских железных дорог» соединит Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.
Поезд четырёх столиц
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Поезд четырёх столиц
Это первый проект такого рода, не столько инфраструктурный, сколько политический: путь проходит по территории трёх различных таможенных систем.
Билет в купе стоит около 70 евро. В первом же рейсе десятивагонный поезд был заполнен на 55%, что считают очень хорошим показателем.
Поезд будет курсировать раз в неделю, длительность поездки — с учётом всех остановок и таможенных процедур — чуть меньше 20 часов. Сейчас «Украинские железные дороги» ведут переговоры о добавлении пятой столицы — Таллина и надеются решить технические вопросы к концу года.