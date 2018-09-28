В Словакии предъявлены обвинения трем подозреваемым в убийстве репортера Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Фамилии обвиняемых не называются. В минувший четверг на юге Словакии полиция задержала восемь человек, включая предполагаемых организаторов и исполнителя убийства - наемного киллера. Пятеро были отпущены.
Словакия: прокуратура знает, кто убил Куцяка
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Словакия: прокуратура знает, кто убил Куцяка
Ян Куцяк и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача на западе Словакии. Журналист занимался расследованием связей ряда словацких политиков с калабрийской мафиозной группировкой Ндрангета.
Через несколько дней, на фоне политического кризиса, вызванного убийством репортера, в отставку ушли министр культуры, глава МВД и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.