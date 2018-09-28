Ryanair: бортпроводники рассказали, почему они бастуют

Пилоты и бортпроводники бастуют. Пассажиры страдают и ищут выход из ситуации. В аэропорту португальского города Порту отменены рейсы ирландской компании Ryanair, чьи сотрудники проводят 24-часовую стачку. Стюарды и стюардессы и пилоты обвиняют работодателей в нарушении европейских законов о труде и конституции Португалии.

Тьяго Мота, представитель профсоюза:

"Мы вышли на очередную забастовку все по тем же причинам.... Мы требуем обеспечить всех членов экипажей минимальной заработной платой, требуем пособий для семей с детьми. Мы также настаиваем на том, чтобы компания соблюдала нормы закона в случае инцидентов на рабочем месте".

Корреспондент euronews Филипа Соареш побеседовала с участниками забастовки. Все опрошенные пожелали сохранить анонимность:

"Ryanair обходится с нами так, как будто все мы работаем в Ирландии. Тогда почему мы в разных странах получаем разную зарплату? В таком подходе для нас нет нет никакого смысла".

"Со мной произошел несчастный случай на борту. Нужно было идти в больницу. Из компании позвонили, спросили, все ли в порядке. Сказали, что оплатят расходы на лечение. Такое случается. Но ни у кого из нас нет полной информации о страховке, которую мы должны иметь".

"Если надо сообщить компании, что ты болен, то, если ты хоть как-то стоишь на ногах, ты должен ехать в офис, в аэропорт, заполнить специальную форму, предоставить справку от врача... При этом, допустим грипп, для нас не является оправданием для невыхода на работу".

После забастовки в июле этого года руководство Ryanair разослала пилотам и бортпроводникам письма, в котором четко обозначила звою позицию. В письме в частности, отмечалось, что "любое отсутствие на работе фиксируется в личном деле и учитываются при рассмотрении возможных повышений по службе и переводах".

Филипа Суареш, euronews:

"Euronews пытался связаться с представителями Ryanair в Португалии, чтобы взять интервью, однако компания ответила отказом, заявив, что в настоящий момент для этого нет свободного персонала".