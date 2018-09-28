Руанда: лечение искусством

Руанда, "страна тысячи холмов". У этого государства в Восточной Африке ушли годы на то, чтобы залечить раны прошлого: в 1994 году страна пережила геноцид, он унес миллион жизней. Восстановление - синоним переосмысления пережитого. В том числе и через искусство.

Художественный центр "Ивука" создан как своего рода творческий инкубатор для молодежи: все желающие могут прийти сюда и выразить свои эмоции через искусства. Один из его основателей, художник-самоучка Колин Секаюго, сегодня известный во многих странах мира. Секаюго с партнерами запустили свой арт-проект в 2007 году, открыв первую после геноцида галерею в столице Руанды Кигали.

Колин Секаюго, художник, основатель арт-центра: "В основе проекта "Ивука" - идея объединения молодых в одном месте, где рады приходу каждого. Здесь не имеют значения цвет кожи, биография, религиозные взгляды, социальная принадлежность. Молодые получают навыки, которые помогут им, их семьям, позволят узнать новое и в перспективе заработать".

Первоначально арт-центр выполнял терапевтические функции, позднее стал настоящим инкубатором для художников региона: вслед за "Ивукой" за 10 последних лет в Руанде открылись 6 художественных галерей.