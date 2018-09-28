В пятницу Ryanair была вынуждена отменить почти 200 рейсов, это чуть меньше 10 % от общего количества ежедневных полетов, причина - забастовка работников авиакомпании-лоукостера.
Новая забастовка Ryanair
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Новая забастовка Ryanair
Последствия ощутаят примерно 30 000 пассажиров. Бастуют сотрудники, работающие в Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Италии и Германии.
Они требуют, чтобы их контракты соответствовали национальным трудовым кодексам, и чтобы зарплата переводилась в банки их стран, а не как сегодня, когда для этого используются исключительно ирландские банки. Накануне Еврокомиссия заявила, что Ryanair обязана следовать европейским законам, де-факто поддержав забастовщиков.