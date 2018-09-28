Музей ретро-автомобилей под открытым небом

Недалеко от Тулы расположен основанный Михаилом Красинцом музей ретро-автомобилей. Все они сделаны в СССР.

Гордость советского автопрома и порой недостижимая мечта граждан страны, сегодня оставлена под открытым небом. В этой коллекции, собранной профессиональным автомехаником и гонщиком-любителем, насчитывается более 320 экспонатов.

Михаил Красинец, основатель музея, говорит, что началось все 25 лет назад, когда он с товарищами решил собирать ретро-автомобили, и в результате собирательство стало дело его жизни. Он переехал из Москвы в деревню Черноусово, где его экспонатам нашлось место под открытым небом.

"Москвичи", "победы", "запорожцы", и "старые волги" стоят в чистом поле как напоминание о том, что время уже очень давно ушло вперед, и что всем за ним успеть было невозможно.