По талону за новым iPhone. Под дождем у магазина официального дилера Apple в Москве на Тверской выстроилась очередь порядка 150 человек.
По талону за iPhone
По талону за iPhone
В надежде получить заветный талон и право стать первым обладателем новенького iPhone, люди стали собираться у магазина за несколько дней до начала продаж моделей iPhone XS и XS Max. Некоторые ночевали прямо на улице.
Те, кому не удалось взять номерок заранее, здесь же могли его перекупить. Накануне продаж талоны в первой тридцатке доходили до 100 тысяч рублей.
"Не удалось с вами пообщаться. Ещё раз расскажите, как вы из очереди с 247 номером стали первым"? - спрашивает журналист.
"Мне просто повезло", - отвечает этот покупатель.
Официальные продажи новых моделей iPhone стартовали и в крупных московских магазинах розничных продаж, однако большого ажиотажа не вызвали, здесь не было ни очередей, ни давки, сообщают российские СМИ.