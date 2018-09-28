Македония готовится к референдуму: на кону вступление в НАТО и ЕС

"За" или "против". В предстоящее воскресенье, 30 сентября, в Македонии пройдет референдум по вопросу о переименовании страны в Северную Македонию. Всего одно слово - однако это возымеет колоссальные последствия на будущее бывшей югославской республики, поскольку откроет путь для ее вступления в НАТО и Евросоюз.