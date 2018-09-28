Президент Турции прибыл в четверг с государственным визитом в Германию, у него пройдут две встречи с канцлером страны, одна из них состоится в пятницу, 28 сентября. Но первым пунктом программы стала беседа с представителями турецких общин в стране.
Президент Турции в Германии: первый шаг к нормализации отношений?
Президент Турции в Германии: первый шаг к нормализации отношений?
В связи с приездом Эрдогана в Берлине были приняты усиленные меры безопасности.
Накануне визита президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецким СМИ подчеркнул, что пока официальный Берлин и официальная Анкара далеки от нормализации двусторонних отношений, но приезд его турецкого коллеги может стать шагом в правильном направлении.
Он отметил, что понимает протестующих против визита, но, с другой стороны, Германия заинтересована в продолжении диалога с Турцией.
Для разумного выстраивания отношений с Германией и с ЕС, как считают немецкие политики, Турция должна обеспечить соблюдение прав человека, вернуться в правовое поле, отказаться от давления на СМИ, органы юстиции и профсоюзы. Можно предположить, что Меркель намерена обсуждать эти темы в беседе с Эрдоганом в пятницу.