В пятницу в Дании была проведена масштабная полицейская операция. На протяжении нескольких часов крупнейшие транспортные артерии страны были полностью блокированы. Датские власти даже закрыли паромное сообщение со Швецией и Германией, что вызвало многокилометровые пробки.
Полицейская операция вызвала транспортный коллапс в Дании
Полицейская операция вызвала транспортный коллапс в Дании
План "Перехват" был объявлен в связи с розыском опасных рецедивистов, которые, по данным некторых СМИ, захватили заложника. Однако официально датская полиция отказалась подтвердить эту информацию.
"Нам просто сказали, что надо ждать. Ничего не объяснили. Полиция просто закрыла все дороги. Мы собирались попасть на паром, идущий в Швецию, однако попасть на него мы так и смогли. Впрочем и обратно вернуться тоже не можем", - рассказала одна из семейных пар, застрявших в пробке.
Как сообщается, к поискам преступников была также привлечена армия. Это операция стала крупнейшей в Дании за последние годы.