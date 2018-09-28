Полгода до выхода Британии из ЕС

"Остается 6 месяцев до выхода Великобритании из Европейского Союза. После 45 лет членства в ЕС Соединенное Королевство приняло такое решение, но до сих пор неизвестно, как будут складываться отношения между Евросоюзом и Великобританией после 29 марта 2019 года.

Премьер-министр Тереза Мэй поддерживает план по выходу, не популярный среди евроскептиков британского парламента, которые выступают за "жесткий brexit", с другой стороны, 26 стран ЕС говорят, что этот план просто не сработает.

Премьер-министр настаивает на упрощении условий таможенного соглашения: британцы уходят с единого рынка и выходят из таможенного союза, но, придерживаясь положений согласования, премьер-министр надеется, что Великобритания сможет заключить наиболее выгодную сделку. Это позволит Лондону заключить новые коммерческие соглашения с другими странами.

Премьер-министр дала ясно понять, что граждане ЕС, проживающие в Великобритании, смогут здесь остаться, даже если соглашение не будет достигнуто, что касается других желающих перебраться в Британию, то у них не будет таких преференций.

Острым вопросом остается граница между Ирландией и Северной Ирландией, единственная между Великобританией и ЕС. Две стороны заявили, что не собираются строить заграждения, но в случае, если Великобритания выйдет из таможенного соглашения, на границе будет установлен контроль. На данный момент британцы не знают, как это будет работать, но Великобритания заявила, что не позволит установить границы в Ирландском море, так как это может привести к распаду Соединенного Королевства", - передает Винсент МакАвиней, корреспондент Euronews в Лондоне.