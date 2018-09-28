Париж: борьба за квадратный метр жилья

Недорогая однокомнатная квартира, близко от центра. Звучит как обычное объявление о съеме жилья. Но есть одна деталь - жилая площадь всего 1 кв.метр. Это не розыгрыш, а реальная квартира в XIV округе Парижа.

Ее обитатель платит 250 евро в месяц. В ней нет даже туалета, он там просто не поместился. Все удобства на этаже. В доме, где находится эта квартира, подобных апартаментов насчитывается с десяток, - и во всех есть жильцы.

"Мы получили звонок от одного из квартиросъемщиков, который попросил у нас помощи, - рассказал журналистам Кристоф Робер из благотворительной ассоциации "Аббе Пьер", помогающей малоимущим людям. - Когда мы начали разбираться в ситуации, то поняли, что это случай не единичный. Здесь сдаются квартиры, площадь которых составляет от одного, но не более шести квадратных метров. Ежемесячная плата за них составляет от 250 до 450 евро".

По французским законам это нелегально. Такое маленькое жилье считается непригодным для проживания. И все же многие местные обитатели считают, что им еще повезло - по крайней мере не приходится спать на улице.

"Здесь каждый сантиметр на счету, иначе просто не развернуться", - говорит Жозе, ему 71 год. Раньше он работал библиотекарем, но на более достойное жилье в Париже его пенсии не хватает.

"Я уже не первый год здесь живу. Привык. Все равно я не могу снять более удобную квартиру", - поясняет пенсионер.

По словам экспертов, в Париже насчитывается порядка 7 тысяч квартир, которые по закону считаются непригодными для жилья, но тем не менее многие из них сдаются. Виной всему высокий спрос и борьба за каждый метр жилплощади во французской столице.