Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, на борту которого находились 47 человек, выкатился в море при посадке на острове Вено в штате Чуук в Микронезии.
Самолет выехал в море
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Самолет выехал в море
Лайнер следовал из столицы Папуа-Новую Гвинеи (Порт-Морсби) на крупнейший остров Микронезии Понпеи, с промежуточной посадкой на острове Вено. В аэропорту самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и прокатился около 160 метров, прежде чем оказался в море.
Пассажиры и члены экипажа отделались легкими травмами. Их спасли и эвакуировали местные рыбаки на лодках.