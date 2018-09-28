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Микронезия

Самолет выехал в море

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Самолет выехал в море

Самолет выехал в море
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, на борту которого находились 47 человек, выкатился в море при посадке на острове Вено в штате Чуук в Микронезии.

Лайнер следовал из столицы Папуа-Новую Гвинеи (Порт-Морсби) на крупнейший остров Микронезии Понпеи, с промежуточной посадкой на острове Вено. В аэропорту самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и прокатился около 160 метров, прежде чем оказался в море.

Пассажиры и члены экипажа отделались легкими травмами. Их спасли и эвакуировали местные рыбаки на лодках.

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