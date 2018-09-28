No Comment: лучшее за неделю
- Оригинальный способ борьбы со стрессом придумали в Чили. На стройке в столице страны Сантьяго сотни рабочих отложили молотки и сварочные аппараты, чтобы... поиграть на барабанах. Программа "Душевные барабаны", финансируемая министерством строительства, по словам ее руководителя музыканта Педро Грина, дает рабочим "чувство причастности". Сами строители с энтузиазмом приняли участие в музыкальной терапии и рассказали о преимуществах программы. "Это действительно очень хорошо действует на нашу работу, на всех нас, потому что это избавляет нас от психологического и психического стресса на работе. Это хорошо для всех нас", - сказал строитель Хонориндо Рохас.
- В Бостоне прошел чемпионат мира по сбору кубика Рубика - Red Bull Rubik's Cube. В турнире приняли участие спортсмены из 13 стран, ставшие победителями в национальных отборочных этапах. Они соревновались в трех дисциплинах: спидкубинг (сборка кубика на скорость), скоростная сборка кубика одной рукой и рескрамбл — повторение заданной комбинации кубика. В самой сложной дисциплине - сборке кубика одной рукой - бронзу взял 16-летний россиянин Андрей Че. Победителем в спидкубинге стал фаворит турнира, обладатель мирового рекорда австралиец Феликс Земдекс с результатом 6,899 секунды. В рескрамблинге победу одержал Рикки Майлер из Германии, уложившийся в 30,128 секунды. Первое место в категории "сборка одной рукой" занял Билл Ванг из Канады, сумевший решить головоломку за 14,943 секунды. Среди женщин первое место в спидкубинге заняла американка Дана Йи с результатом 8,041 секунды. На соревнованиях присутствовал и создатель головоломки Эрне Рубик, который сказал, что никогда не думал, что его изобретение станет настолько популярным и объединит людей, невзирая на национальности.
- Учебные макеты и манекены, на которых можно отработать технику лечения зубов, не новость. Однако опыта общения с реальным пациентом врач не получит, пока его, собственно, не допустят к лечению. Новое французское изобретение призвано исправить это упущение. Робот понимает слова доктора, поворачивает голову и может дышать носом, стонет и кричит как от боли, и может даже "потерять сознание" - чтобы студент не расслаблялся.
- 7-летняя Малеа Эмма исполнила гимн США перед открытием матча чемпионата MLS между LA Galaxy и Seattle Sounders в Карсоне (штат Калифорния). Пение девочки поразило присутствующих и стало сенсацией. Подписавший в этом году контракт с LA Galaxy Златан Ибрагимович назвал Малеу Эмму "самым ценным игроком матча". Major League Soccer (MLS) - профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде.