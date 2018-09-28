В очереди за новым iPhone
Продажи новых моделей iPhone стартовали в Москве. Очереди у некоторых магазинов достигали более сотни человек, часть покупателей ожидали старта продаж в очередях несколько дней.
Одна из самых длинных очередей в столице собралась в магазин официального дилера Apple в России на Тверской улице. Под дождем с самого утра у магазина выстроилась очередь порядка 150 человек, рядом ожидали четыре автомобиля полиции и скорая помощь.
В пресс-службе re:Store отметили, что первые итоги продаж iPhone XS превышают результаты прошлого запуска новых моделей. Отмечается, что на момент старта было оформлено существенно больше предзаказов, чем в 2017 году, когда старт iPhone X был одновременно со всем миром.