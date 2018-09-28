Маска обвиняют в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в федеральный окружной суд Манхэттена с обвинениями против основателя компании Tesla Илона Маска. Миллиардера обвиняют в мошенничестве в связи с его недавними твитами о возможности выкупить акции Tesla, сделав тем самым компанию непубличной. По данным регулятора, на самом деле основатель компании не обсуждал и не подтверждал условия продажи, тем самым причинив ущерб инвесторам.

Стефани Авакян, сопредседатель подразделения по контролю за исполнением законодательства Комиссии по ценным и биржам США (SEC): "Комиссия выдвинула обвинения в мошенничестве с ценными бумагами в отношении Илона Маска, председателя и генерального директора Tesla Motors, вытекающие из его заявлений от 7 августа 2018 года, распространенных в Twitter, и говоривших о намерении сделать Tesla частной. Рынок отреагировал на эту информацию, и цена акций Tesla быстро поднялась. Мы утверждаем, что заявления Маска были ложными и вводящими в заблуждение, потому что на самом деле не имели под собой никакой основы".

Илон Маск назвал иск необоснованным и заявил, что действия комиссии "глубоко разочаровали" его. 7 августа Маск написал в своем твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию, добавив при этом, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней он отказался от этих планов.