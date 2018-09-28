Германия хочет, но не может

Очередной выпуск программы Insiders посвящен проблеме выхода Германии из угольной энергетики. В центре внимания - события в Хамбахском лесу близ Кельна, где полиция провела крупнейшую на сегодня операцию по эвакуации экологов-активистов. 200 человек буквально висли на деревьях, препятствуя вырубке леса (многие дежурили в самодельных шалашах на высоте 25 метров). Расчистка леса предусмотрена планом расширения близлежащего угольного карьера, управляемого энергетическим тяжеловесом RWE. Компания предупреждает: закрытие карьера приведет к массовым сокращениям рабочих мест в регионе, поставит под угрозу стабильность локального энергоснабжения. По оценкам RWE, ее прямые убытки составят около 5 миллиардов евро.

События активизировали волну дискуссий вокруг действий немецких властей, которые, с одной стороны, поставили перед собой амбициозные и трудновыполнимые задачи по сокращению использования ископаемого сырья в энергетики к 2030 году, а с другой - дают "добро" на расширение платформ по добыче бурого угля, ответственного за 20% производимых страной парниковых газов.

В программе затронут "немецкий парадокс": Германия, производящая 40% электричества за счет угольных станций, имеет репутацию "зеленой" страны. Эту тему ведущая Insiders Софи Клоде обсуждает с гостьей, экспертом из Берлина Клаудией Кемферт.