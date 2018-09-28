Китай: в Чэнду показали маленьких панд

Двенадцать детенышей бамбуковых медведей, родившихся в нынешнем году, представили публике в Заповеднике изучения и разведения больших панд в Чэнду (китайская провинция Сычуань). Всего в 2018 году на свет появились 13 малышей. Один из них в настоящее время находится в Японии. Посетители заповедника остались в полном восторге от пушистых, милых панд. Работающие в Чэнду специалисты неустанно следят за здоровьем малышей: каждый день их взвешивают, определяют толщину жировой прослойки и измеряют температуру тела.