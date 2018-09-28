Адвокаты Криштиану Роналду - нападающего итальянского клуба "Ювентус" и пятикратного обладателя "Золотого мяча" - будут отстаивать честное, по их словам, имя спортсмена. Юристы намерены подать в суд на немецкий журнал Spiegel, который опубликовал заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес игрока.
Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании
Сейчас воспроизводится:
Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании
По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду якобы заплатил девушке 375 тысяч долларов, чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи".
Адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что будет добиваться для своего клиента компенсации от журнала Spiegel. Саму статью защитник назвал "недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни".