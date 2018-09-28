Хакеры могли получить доступ к 50 миллионам аккаунтов на «Фейсбуке». Руководство социальной сети объявило о новой атаке. Злоумышленники нашли уязвимость в коде, который позволял пользователям видеть, как их страница отображается у других. Это позволило хакерам получить токены доступа к учётным записям.
Facebook: 50 миллионов проблем
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Facebook: 50 миллионов проблем
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Эти токены были сброшены, и теперь вновь ввести пароль придётся 90 миллионам человек: 50 миллионов затронутых недавней атакой плюс, на всякий случай, 40 миллионов, которые хоть раз пользовались скомпрометированной функцией в течение минувшего года. В то же время в компании заявили, что менять пароль необходимости нет.
Расследование произошедшего, согласно официальному сообщению, находится на ранней стадии. Неизвестно, какова была цель злоумышленников, откуда они и успели ли они воспользоваться полученными данными.