Cube: "козырные" губернаторы и планы Стивена Сигала

Здравствуйте и добро пожаловать в "Куб"! Здесь мы рассказываем о том, как социальные сети реагируют на самые важные события недели.

Прошедшие в этом месяце выборы запомнятся россиянам надолго. Чего стоит только отмена итогов голосования в Приморском крае.

В эту среду на волне скандалов Владимир Путин буквально за час сменил глав трех регионов: Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что президент решил таким образом "подстраховаться" перед следующими выборами губернаторов.

Особое внимание у россиян привлек новый губернатор Астраханской области Сергей Морозов, который, по данным некоторых СМИ, раньше работал в личной охране Путина.

Результаты этих выборов для многих были удивительны. Кандидаты от "Единой России" проиграли коммунистам и либерал-демократам в трех регионах – в Хабаровском крае, во Владимирской области и в Хакасии. Несколько дней назад появилась информация о том, что Кремль планирует наказать ЛДПР и КПРФ за столь хорошие результаты. Директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал это сообщение "волшебным".

С комментарием выступил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что сообщения о санкциях в отношении ЛДПР и КПРФ безосновательны.

Почему "Единая Россия" упустила победу в трех регионах? Некоторые россияне полагают, что такой результат напрямую связан с другой "горячей" темой этой недели, да и вообще последних месяцев – с пенсионной реформой.

Больше всего в сложившейся ситуации повезло жителям Приморья. Они могут спать спокойно. Нашелся герой, готовый прийти им на помощь. Недавно актер Стивен Сигал, два года назад получивший российское гражданство, признался, что был бы не против стать губернатором Приморья. Пользователи соцсетей тут же решили проявить всё свое остроумие.

Шутки шутками, но на самом деле по российским законам Сигал не может стать губернатором, поскольку помимо российского у него есть еще два гражданства – американское и сербское.

На этом мы заканчиваем. Оставайтесь на Euronews – мы будем держать вас курсе главных событий. Не забывайте писать комментарии на наших страницах в соцсетях и на сайте www.euronews.com.