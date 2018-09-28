Беженцы рохинджа переедут на собственный остров. Власти Бангладеш отвели для них часть суши в дельте Ганга, в Бенгальском заливе. Там строят посёлок на сто тысяч человек, 1440 домов — и это пока, а возможно и больше. Сейчас строительство несколько замедлилось, но сроки остаются прежними: первые семьи должны заселиться в начале октября.
Остров рохинджа
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Остров рохинджа
Противники такого шага говорят о сомнительной гуманности самой идеи выселять целый народ на остров, не говоря уже об опасности со стороны муссонов, которые ежегодно забирают именно в этом регионе тысячи жизней.
Власти уверяют, что насильно никого на остров свозить не будут, а от стихии поселение защищено очень надёжно. Там есть волновые барьеры, 120 крупных убежищ и вертолётные площадки на случай спасательной операции.
Сейчас в Бангладеш около миллиона рохинджа, из которых 700 тысяч прибыли за минувший год, с начала нового обострения в Мьянме.