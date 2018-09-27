Рохинджа в Бангладеш: жизнь или выживание?

Около миллиона рохинджа живут сегодня в Бангладеш. Больше 720 тысяч беженцев были вынуждены осесть в этой стране с августа прошлого года из-за преследований в Мьянме, что, по мнению ООН, можно приравнять к геноциду.

Независимые исследователи насчитали около 24 тысяч убийств представителей народа рохинджа в Мьянме с конца лета 2017 года.

Домдомия - деревня в районе Кокс Базар, в которой находятся около 750 домохозяйств. Из них только около трети держат бенгальские семьи - остальными занимаются рохинджа. Таким образом в Домдомии местное население живет бок-о-бок с приютами для беженцев. В соседнем лагере Джадимура живут уже более 13 тысяч беженцев. В этих условиях для этих двух народов "взаимодействие" - ключ к совместному проживанию.

"Мы поняли, что потребность в воде тут возросла, и попросили помочь организовать водный резервуар. Работы идут на протяжении 6 месяцев. И около 200 семей, как из местного населения, так и рохинджа, заняты в них", - говорит местный житель Бадса Миа.

Семья Бадсы согласилась построить водохранилище на своей земле. Неправительственная организация "Международная солидарность", финансируемая Евросоюзом, провела сюда водопровод и координировала его использование. Для беженцев, как Мориам, это огромная помощь.

"Когда мы только приехали, чтобы достать воду, нужно было подниматься в гору. По дороге на нас могли напасть дивие слоны и змеи. Путь туда-обратно занимал около 1,5 часов. Каждый день я проделывала его по два-тра раза. Сейчас все намного проще. Водопровод находится вниз по улице", - говорит беженка рохинджа Мориам Хатун.

Лагерь, где живет Мориам, находится на частной земле, где нашли приют еще 70 семей рохинджа. Ее хозяйка Хамида раньше занималась там сельским хозяйством. Взамен сегодня она получает скромную плату за аренду этой земли.

"Когда они приехали сюда, у них не было крыши над головой. Мне стало их жаль, и я решила приютить их на своей земле. Так подсказало мне сердце", - рассказывает Хамида Бегум.

Взаимодействие рохинджа с местным населением в Домдомии оказалось полезным не только в организации водного ресурса, но и для улучшения повседневной жизни в лагере.

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Французская организация учредила Комитет по развитию деревни, в котором представители местного населения и рохинджа обсуждают насущные проблемы и пытаются найти решение для них.

"Комитет - один из примеров нашей социальной политики. Его цель - дать возможность местным жителям и беженцам работать вместе, чтобы найти решение проблем, до того как они разрастутся. Также комитет нужен для того, чтобы выявлять гуманитарные нужды и обсуждать их с организацией", - говорит Тара Поллок из "Международной солидарности".

Проект "Деньги за работу" помогает применять найденные решения на практике. Он помогает местному населению и беженцам получать небольшой доход. В этой части лагеря Джадимура они работают вместе над дренажом, прокладыванием дорог и бамбуковых мостов. Каждый работник получает минимум 5 долларов в день.

"Основываясь на определенных критериях, мы составили список 150 наиболее уязвимых домохозяйств в деревне, в которых будут проводиться работы для их совершенствования. Это помогает развиваться совместному сосуществованию", - продолжает Тара Поллок.

Для Евросоюза работа над социальной сплоченностью имеет решающее значение. Так как рохинджа больше некуда идти.

Моника Пинья, Euronews:

"Пьер, если решения большинства проблем рохинджа до сих пор не найдены, почему так важно сфокусироваться на местном населении?"

Пьер Пракаш, "Международная солидарность":

"Ситуация следующая: сюда прибыло огромное количество беженцев. В некоторых районах их количество вдвое превышает местное население. В этих условиях возникла серьезная проблема с природными ресурсами, такими как вода и дрова. Таким образом больше всего страдает местная экономика. И так как проблемы имеют затяжной характер, очень важно, чтобы гуманитарные программы работали на благо обоих сообществ. Только в этом случае можно избежать разногласий и даже возможной неприязни"

Несмотря на то, что у рохинджа есть базовая гуманитарная помощь, их полноценные права в обществе все еще не восстановлены. В то время как ООН призвала судить военных Мьянмы за геноцид.