В живописной деревушке Кориппо, что в кантоне Тичино на юге Швейцарии, осталось всего 12 жителей. Многие дома заброшены, и сейчас местные власти придумывают, как привлечь сюда туристов. Одна из главных идей – превратить деревушку в роскошный отель.
Деревушка превратится в роскошный отель
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Деревушка превратится в роскошный отель
Сначала планируется обустроить номера, а потом здесь появятся еще спа-салон и винный погреб. Там, где сейчас находится ресторан, будут регистрировать постояльцев отеля, а центральная площадь деревни станет вестибюлем. На реализацию идеи планируется потратить более трех миллионов франков. Первые гости, как ожидается, смогут поселиться в отеле весной 2020 года.