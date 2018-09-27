Найти убийц Куцяка и коррупционеров

Поможет ли продвижение в расследовании убийства журналиста Яна Куцяка вывести Словакию из политического кризиса? В четверг Национальное антикриминальное агентство сообщило о задержании в южном городе Коларово нескольких подозреваемых по делу, вызвавшему ряд громких отставок в правительстве страны. С начала марта в столице Братиславе проходят акции протеста - самые крупные с момента Бархатной революции 1989 года.