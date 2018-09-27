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Новая Зеландия

Тюлень отвесил оплеуху туристу осьминогом

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Тюлень отвесил оплеуху туристу осьминогом

Тюлень отвесил оплеуху туристу осьминогом
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Один из друзей Кайла Мулиндера заснял редкий момент нападения тюленя на человека, причём ластоногий обитатель прибрежных вод Новой Зеландии ударил отвесил парню оплеуху с помощью осьминога!

Ребята решили протестировать новую камеру GoPro Hero7 во время турпоездки в середине сентября. У берегов Южного острова в районе города Каикоура один из них снимал попутчиков во время выхода в море на каяках. "Мы просто хотели отснять несколько клёвых моментов, но тут дело приняло весьма жёсткий оборот!" - поделились впечатлениями молодые туристы.

В кадр попала смачная пощёчина, которую дал парню внезапно появившийся из воды тюлень: в пасти он зажал внушительных размеров осьминога, который и послужил орудием для неожиданной атаки.

"Кайл просто оказался не в том месте в не то время", - отметил друг К.Мулиндера, заснявший момент на камеру.