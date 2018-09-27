"Ryanair должен соблюдать законы ЕС"

Авкикомпания Ryanair должна соблюдать правила Евросоюза и подписывать контракты со своими сотрудниками на основе законов той страны, в которой живет работник, а не на основе ирландского законодательства. С таким заявлением выступила еврокомиссар по вопросам занятости Марианн Тиссен. "Соблюдение законодательства ЕС — это не то, о чем трудящиеся должны вести переговоры", - подчеркнула политик во время встречи с главой компании Майклом О'Лири.