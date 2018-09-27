Авкикомпания Ryanair должна соблюдать правила Евросоюза и подписывать контракты со своими сотрудниками на основе законов той страны, в которой живет работник, а не на основе ирландского законодательства. С таким заявлением выступила еврокомиссар по вопросам занятости Марианн Тиссен. "Соблюдение законодательства ЕС — это не то, о чем трудящиеся должны вести переговоры", - подчеркнула политик во время встречи с главой компании Майклом О'Лири.
"Ryanair должен соблюдать законы ЕС"
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"Ryanair должен соблюдать законы ЕС"
Ранее ирландский лоукостер сообщил о том, что в пятницу будут отменены почти 200 рейсов. Причина тому – забастовка бортпроводников в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии. Сотрудники Ryanair жалуются на тяжелые условия работы и низкую зарплату. Кроме того, работники авиакомпании настаивают на том, чтобы с ними заключались контракты на основе национального законодательства.