Чем грозит выход США из сделки с Ираном?

Выход США из этого ядерной сделки с Ираном создает серьезную угрозу для режима ядерного нераспространения. Об этом на сессии Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнив о решении американской администрации в одностороннем порядке выйти из договора с Исламской республикой и восстановить все санкции против этой страны.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Односторонний выход Соединенных Штатов из этого документа создает серьезную угрозу для режима нераспространения, тем более что, как многие уже до меня здесь подчеркивали, Тегеран четко следует взятым на себя в рамках СВПД обязательствам и это регулярно подтверждается МАГАТЭ.

Россия убеждена в необходимости сохранить СВПД, над чем мы сейчас активно работаем вместе с Ираном, Китаем и Евросоюзом. В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения".

Иран и Россия уже более 25 лет сотрудничают в атомной сфере. В августе стало известно, что Тегеран возобновил переговоры с Москвой о строительстве новой АЭС мощностью до 3000 мегаватт энергии.

Несколько лет назад Россия и Иран подписали договор о сооружении восьми реакторов в разных городах Исламской республики. В прошлом году было запущено строительство второго энергоблока на АЭС в Бушере. Первый реактор начал работать еще в 2011 году. В этом проекте также участвовали российские специалисты.