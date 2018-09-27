Госдума одобрила пенсионную реформу

Депутаты подчёркивают, что ключевыми стали поправки, внесённые президентом Путиным. За них в среду думцы высказались единогласно — ни одного «против» или воздержавшегося. До того все фракции, кроме «Единой России», выступали против реформы и поддерживали крупнейшие за последнее время акции протеста.

«Моё мнение отрицательное, естественно, — говорит москвичка Ольга. — потому что я — предпенсионного возраста и хотела бы вовремя уйти на пенсию. Мы уже наверное привыкли так в нашей стране, что наше мнение никому не нужно».

«Это возмутительно — проблемы даже не государственные, а по большей части личные проблемы элиты, — решаются за счёт народа», — уверен инженер Алан.

Законопроект увеличивает пенсионный возраст на пять лет: для женщин с 55 до 60 и для мужчин с 60 до 65. Его авторы говорят о необходимости снижения социальной нагрузки. Без реформы, по данным руководства страны, в 2030 году доля пенсионеров достигнет трети всего населения.

Согласно опросам «Левада-центра», против реформы — более 70% россиян, а более половины граждан страны теоретически готовы лично присоединиться к акциям протеста.