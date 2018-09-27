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Дело Куциака продвинулось

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Дело Куциака продвинулось

Дело Куциака продвинулось
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По делу об убийстве словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты прошли первые задержания. Вслед за СМИ, эту информацию подтвердил адвокат семьи убитого. Точно число задержанных не уточняется.

27-летний журналист в феврале этого года был найден застреленным вместе со своей невестой в их доме в пригороде Братиславы. Куциак незадолго до смерти вел журналистское расследование о коррупции в Словакии и о возможных связях правящих кругов с итальянской мафией.

Убийство журналиста повлекло за собой массовые протесты и как следствие ряд громких отставок

В частности со своего поста ушел премьер-министр страны Роберт Фицо, постоянно мелькавший в расследованиях Куциака и прямо обвиненный им в подозрительных связях.

Также в отставку ушли глава национальной полиции Тибор Гашпар и глава МВД страны Роберт Калиняк.