Барабаны как стимул зодчества

Оригинальный способ борьбы со стрессом придумали в Чили. На стройке в столице страны Сантьяго сотни рабочих отложили молотки и сварочные аппараты, чтобы... поиграть на барабанах. Программа "Душевные барабаны", финансируемая министерством строительства, по словам ее руководителя музыканта Педро Грина, дает рабочим "чувство причастности".

Сами строители с энтузиазмом приняли участие в музыкальной терапии и рассказали о преимуществах программы.

"Это действительно очень хорошо действует на нашу работу, на всех нас, потому что это избавляет нас от психологического и психического стресса на работе. Это хорошо для всех нас", - сказал строитель Хонориндо Рохас.