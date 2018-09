Киргизской девушке угрожают за феминистский клип

View this post on Instagram

На одном интервью меня спросили: «Зере, это круто что в своей песне вы защищаете женские права. Будете ли вы и дальше продолжать это, скажем, лет-так через 5?» Надеюсь не придётся. Именно так я и ответила. Если вам кажется что я получаю кайф на каждом углу орать про равенство полов, то вы заблуждаетесь. Как прекрасно было б если бы нам не приходилось на этом зацикливаться. Если ты хочешь начать бизнес, будь готов к различным испытаниям и проблемам. А если ты девочка которая хочет начать бизнес, то твоей первой и постоянной проблемой является твой пол. Докажи людям что второстепенное существо «созданное» для мытья посуды, для секса и, максимум, для материнства может что-то сравнимое с мужским успехом, при этом, не теряя своей женственности. Мужчины которые думают: «всё хорошо, ведь у женщин есть те же права что у мужчин», вы заткнитесь, пожалуйста. Заткнитесь, и слушайте, и попытайтесь понять о чём речь. А речь о психологическом давлении на каждом шагу. Вот в какою эпоху пришлась наша с вами жизнь. Жалеть глупо. Я горжусь тем что я девушка. Мы являемся поколением, миссией которого является социальное равенство. Мужчины, не бойтесь быть феминистами и громко об этом заявлять. Это никак не топчет ваше мужское достоинство, ведь это обыкновенная защита прав человека. И если вы защищаете права человека, то вы, автоматически, являетесь феминистом, ведь, женщины - это ущемляющееся большинство человечества. И никогда не забывайте поддерживать ЛГБТ сообщество, ибо когда мы добьёмся социального равенства между женщинами и мужчинами, мы выдохнем и вздохнём с чистым сердцем чтобы приготовиться к новой масштабной борьбе против гомофобии. Минимум у одного человека, из всех кто прочёл данный текст, будет ребёнок нетрадиционной ориентации. Не стоит от этого бежать. Стоит обеспечить ему адекватное общество для обитания.