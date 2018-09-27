Птицы-гомосексуалы похитили птенца. В зоопарке датского города Оденсе два пингвина создали однополую пару и пытались высиживать камни — натаскали в свой угол несколько тяжёлых булыжников. Убедившись в том, что из камней никто не вылупляется, мужчины решили действовать иначе.
Пингвины-гомосексуалы похитили птенца
Пингвины-гомосексуалы похитили птенца
Мать птенца в это время отлучилась, а отец недостаточно ответственно отнёсся к своим обязанностям. Да и сама мать после возвращения далеко не сразу заметила пропажу. Правда, потом она нашла похитителей и устроила такой скандал, что пришлось вмешаться людям.
Королевские пингвины известны тем, что часто формируют однополые пары; некоторые держатся вместе весьма долго и успешно выращивают похищенных птенцов.
Миккель Стелвиг, сотрудник зоопарка:
«Растить потомство — очень сложная задача, и конечно же легче поставить пингвинёнка на крыло вдвоём. Так что если самок или самцов не хватает, они иногда находят себе однополые пары».
Птенца вернули родителям. А настойчивым гомосексуалам отдали настоящее яйцо, от которого отказалась мать.