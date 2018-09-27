Германия: визит Эрдогана на фоне протестов

В атмосфере повышенных мер безопасности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начинает государственный визит в Германию. На улицах Берлина - десятки полицейских машин и порядка пяти тысяч сотрудников правоохранительных органов. У Эрдогана запланированы переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. В программе и встречи с представителями турецких организаций в ФРГ.

На пятницу в Берлине намечено проведение акции протеста против визита в ФРГ турецкого лидера и его политики. На улицы, как ожидает полиция, выйдут порядка десяти тысяч манифестантов, - представители левых движений и проживающие в Берлине курды. Есть опасения, что турецкие националисты могут воспрепятствовать мирному ходу демонстрации.

Али Эртан Топрак, глава Ассоциации курдов Германии:

"По меньшей мере, мы выйдем на мирные протесты, как Ассоциация курдов Германии. Мы сделаем все, чтобы не поддаваться на провокации, откуда бы они не исходили".

Акции с участием курдских групп нередко заканчиваются беспорядками и столкновениями курдов со сторонниками Эрдогана, что в общем представляет проблему для полиции. Кроме того, во время подобных манифестаций можно увидеть немало запрещенных в Германии символов Рабочей партии Курдистана и портретов ее лидера Абдуллы Оджалана.

Али Эртан Топрак, глава Ассоциации курдов Германии:

"РПК признана ЕС и Германией террористической организацией. Поэтому ее символика запрещена. Но, разумеется, есть вероятность того, что радикально настроенная молодежь, да и просто слишком эмоциональные люди, выйдут на акции с символикой РПК. Но мы, Ассоциация курдов Германии, подобного делать не будем".

Корреспондент euronews Джона Кэлгрен передает из Берлина:

"В субботу Эрдоган посетит Кельн, на западе Германии, где примет участие в церемонии открытия новой мечети. В этом городе также ожидаются протесты".