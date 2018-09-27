Бретт Кавано: из судьи в обвиняемые

Бретт Кавано - кандидат, выдвинутый Дональдом Трампом в Верховный суд США, оказался под перекрестным огнем. За день до обсуждения его кандидатуры в Сенате прошли открытые слушания с участием женщины, которая обвинила Кавана в попытке изнасилования.

Предполагаемое нападение произошло более 30 лет назад, когда Бретт Кавана был еще подростком. Но резонанс от этого не меньше, особенно сегодня. Ведь скандал разразился буквально за несколько недель до выборов в Конгресс США.

"Я думала, что он изнасилует меня. Я пыталась кричать, но Бретт закрыл мне лицо рукой. Это было самое ужасное. что произошло в моей жизни", - заявила на открытых слушаниях предполагаемая жертва насилия Кристин Блейзи-Форд.

По утверждениям женщины, когда она решилась рассказать о случившемся публично, то в ее адрес стали поступать угрозы. В этой связи она была даже вынуждена временно переехать в другое место. Однако несмотря на это, заявила Блейзи Форд, она не могла позволить себе молчать.

"Когда я узнала, что его хотят выбрать в Верховный суд США, то решила обо всем рассказать. Это мой гражданский долг", - заверяет Блейзи Форд.

Кандидатуру Брета Кавано - убежденного республиканца - в Верховный суд США выдвинул сам Дональд Трамп. На фоне обвинений хозяин Белого дома заявил, что не верит словам Блейзи Форд. Однако с аналогичными обвинениями в отношении Кавано выступили еще две женщины. Они утверждают, что Кавано, сегодня имеющий репутацию примерного семьянина, в молодости чрезмерно много пил и агрессивно вел себя по отношению к противополоному полу.

На этом фоне представители Демократической партии в Конгрессе США призвали Трампа отозвать кандидатуру Кавано и немедленно дать поручение ФБР начать всестороннее расследование в отношении судьи. Однако президент США уверен: выдвинутый им судья, несмотря на скандал будет одобрен в члены Верховного суда США.