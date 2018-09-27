"Аквариус" попал в шторм

Из-за шторма десятки мигрантов, находящиеся на борту "Аквариуса", не смогли высадиться на мальтийский берег. Об этом заявили представители НПО "Врачи без границ". Судно с 58 пассажирами, спасёнными в Средиземном море на прошлой неделе, находится в нескольких милях от побережья в ожидании улучшения погодных условий.

Представители организации обвинили страны ЕС в том, что ни одна из них не решается зарегистрировать "Аквариус". Ранее регистрацию отозвал Гибралтар. То же самое намерена сделать Панама, под флагом которой ходит судно.