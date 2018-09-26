Мануэль Вальс: из премьеров Франции - в мэры Барселоны

Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс поборется за пост мэра Барселоны. Он говорит, что хочет участвовать в выборах следующего года как независимый кандидат, но о готовности поддержать Вальса уже заявили в партии "Граждане", выступающей против отделения Каталонии от Испании. Накануне французский политик каталонского происхождения сделал первые заявления:

"Сепаратисты хотят, чтобы Барселона была столицей воображаемой Каталонской республики. Но это не так, и Барселоне это неинтересно. Этот образ противоречит образу глобальной Барселоны, открытой всему миру".

Мануэль Вальс родился в Барселоне, но еще в детстве вместе с семьей эмигрировал во Францию. Здесь же он начал свою политическую карьеру. В 2012 году Вальс был назначен министром внутренних дел, а позже занимал пост премьер-министра Франции. В прошлом году он намеревался выставить свою кандидатуру на президентских выборах, но на праймериз от соцпартии уступил Бенуа Амону.

Испанские СМИ пишут о том, что у Вальса есть секретное оружие - его новая возлюбленная известная бизнес-леди и светская дама, знающая весь барселонский бомонд, Сусана Гайярдо. Она богатая наследница, бывшая жена испанского миллиардера и противница независимости Каталонии.

Своим мыслями о выдвижении Вальса поделился бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон:

"Мануэль Вальс – это кандидат, который не знает Барселону и который неизвестен жителям этого города. Что он может дать Барселоне – об этом лучше спросить у французов".

Мнения жителей Барселоны о кандидатуре Вальса разделились:

"По-моему, это нехорошо. Какой смысл человеку, который был премьер-министром Франции, выставлять свою кандидатуру здесь. По-моему, для него это провал".

"Он может принести какое-то новое видение. Это очевидно. Сейчас как центральному правительству в Мадриде, как и Каталонии, не хватает глотка свежего воздуха".

Кристина Хинер, Euronews: "Теперь Мануэль Вальс попытается привлечь избирателей всех партий, выступающих против независимости Каталонии – как левых, как и правых".