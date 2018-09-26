Боширов "оказался" Чепигой

Руслан Боширов, один из обвиняемых Британией в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, на самом деле - полковник ГРУ Анатолий Чепига. Это утверждают интернет-издание The Insider и группа Вellingcat, проводившие совместное расследование. На фоне обнародованной информации глава британского минобороны Гэвин Уильямсон написал в своем твиттере о том, что настоящее имя одного из подозреваемых установлено. Позднее твит был удален.

Еще один фигурант в деле Скрипалей, уверены в Лондоне, - человек с паспортом на имя Александра Петрова. В интервью российскому телеканалу RT оба отрицали причастность к инциденту и связь с российской разведкой.