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Боширов "оказался" Чепигой

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Боширов "оказался" Чепигой

Боширов "оказался" Чепигой
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Руслан Боширов, один из обвиняемых Британией в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, на самом деле - полковник ГРУ Анатолий Чепига. Это утверждают интернет-издание The Insider и группа Вellingcat, проводившие совместное расследование. На фоне обнародованной информации глава британского минобороны Гэвин Уильямсон написал в своем твиттере о том, что настоящее имя одного из подозреваемых установлено. Позднее твит был удален.

Еще один фигурант в деле Скрипалей, уверены в Лондоне, - человек с паспортом на имя Александра Петрова. В интервью российскому телеканалу RT оба отрицали причастность к инциденту и связь с российской разведкой.

По версии британской стороны, 4 марта в Солсбери Сергей Скрипаль подвергся вместе со своей дочерью Юлией воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон утверждает, что Москва с высокой долей вероятности причастна к инциденту. Россия это отрицает.

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