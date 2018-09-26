Исполком УЕФА готовится принять решение об организаторе чемпионата Европы по футболу 2024 года. Турнир пройдет в одной стране, заявки на проведение поступили только от Германии и Турции. Голосование состоится в четверг в швейцарском Ньоне.
Где пройдет Евро-2024?
Сейчас воспроизводится:
Где пройдет Евро-2024?
На днях на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был опубликован оценочный отчет, на основании которого комментаторы назвали Германию фаворитом. Немецкий футбольный союз рассчитывает на своей опыт проведения двух чемпионатов мира и одного чемпионата Европы.
В докладе отмечается, что предлагаемые Германией стадионы полностью готовы, в то время как из 10 турецких стадионов необходимо перестроить три. Слабым местом турецкой заявки называется расстояние между городами, в которых могут пройти матчи, а также ситуация с соблюдением прав человека.
Евро-2020 состоится сразу в 13 городах 13 стран Европы.