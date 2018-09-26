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Где пройдет Евро-2024?

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Где пройдет Евро-2024?

Где пройдет Евро-2024?
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Исполком УЕФА готовится принять решение об организаторе чемпионата Европы по футболу 2024 года. Турнир пройдет в одной стране, заявки на проведение поступили только от Германии и Турции. Голосование состоится в четверг в швейцарском Ньоне.

На днях на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был опубликован оценочный отчет, на основании которого комментаторы назвали Германию фаворитом. Немецкий футбольный союз рассчитывает на своей опыт проведения двух чемпионатов мира и одного чемпионата Европы.

В докладе отмечается, что предлагаемые Германией стадионы полностью готовы, в то время как из 10 турецких стадионов необходимо перестроить три. Слабым местом турецкой заявки называется расстояние между городами, в которых могут пройти матчи, а также ситуация с соблюдением прав человека.

Евро-2020 состоится сразу в 13 городах 13 стран Европы.