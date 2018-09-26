Китай вмешивается в выборы в конгресс США — Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в намерении оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штаттов. По мнению Трампа, таким образом Китай хочет воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, хозяин Белого дома заявил:

"К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытался и пытается вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы в 2018 году, которые пройдут в ноябре, против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы (республиканцы) победили на выборах, потому что я оказался первым президентом, который бросил вызов Китаю в сфере торговли. И мы побеждаем в этом вопросе... Мы побеждаем на всех уровнях".

Высказывания американского лидера прокомментировал министр иностранных дел Китая Ван И. Дипломат сказал, что Китай никогда не вмешивался в дела других государств:

"Мы отказываемся принять такие безосновательные обвинения в адрес Китая и мы призываем другие страны также соблюдать Устав ООН и не вмешиваться во внутренние дела других государств".

На днях начали действовать новые 10-процентные пошлины Соединенных Штатов в отношении китайских товаров общей стоимостью $200 млрд. Их введение стало очередным витком в торговой войне между США и КНР.