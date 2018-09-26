Азов: граница в море

Разрыв договора по Азовскому морю повлечёт за собой последствия в том числе и для Украины — об этом заявили в российском МИДе.
Ситуация вокруг акватории, которую обе страны пока считают внутренней, накаляется. В Киеве говорят о необходимости провести в море границу, обвиняя Москву в задержании судов и создании проблем для судоходства.
Во вторник в Мариуполь прибыл отряд кораблей украинских ВМС. В Киеве сообщают, что эта группа заложит основу для будущей военной базы, а пока займётся патрулированием акватории.
«C момента, когда Российская Федерация установила там арки, когда построила мост, она уже сделала определённые проблемы для нашего предприятия, потому что те суда, которые ранее заходили в порт, были гораздо большего дедвейта», — рассказывает директор порта Мариуполя Александр Олейник.
В Москве подчёркивают, что усиление пограничных досмотров стало ответом на недружественные шаги украинской стороны: в частности, на задержание траулера «Норд» под российским флагом в мае этого года. Только два моряка вернулись домой, остальных Киев отказался отпускать, так как считает их украинскими гражданами, живущими в Крыму.
Согласно договору, подписанному в 2003 году, Россия и Украина считают Азовское море внутренней акваторией, и всё происходящее там регулируется внутренними законами двух стран.