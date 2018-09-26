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США

Торговля как инструмент защиты

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Торговля как инструмент защиты

Торговля как инструмент защиты
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Выступая против политики Дональда Трампа, Эммануэль Макрон будет использовать торговлю как инструмент защиты многосторонних отношений во внешней политике.

На встрече с пресс-центре Генеральной Ассамблеи ООН президент пятой республики дал ясно понять, что выступает за политический проект за пределами Франции, рассчитанный на Евросоюз и ООН.

Его позиция в этом ключе будет непосредственно влиять на торговые отношения с одним из наиболее значимых экономических рынков мира.

Макрон заявил, что Франция не будет заключать новые торговые соглашения,противоречащие Парижскому договору, из которого летом вышли США.

"В таких промышленных категориях как автопром и медоборудование, по многим позициям, которые мы обсуждали с США, мы можем достичь выравнивания тарифов. Если речь идет об улучшении общих правил, их мы тоже можем обсудить. Если это не требует обширных торговых договоров - все войдет в правильное русло. Если при этом учитывается Парижское соглашение - я буду только за. Но в больших торговых договорах, которые противоречат соглашению по климату, мы не хотим участвовать", - заявил Макрон.

Накануне Евросоюз и США договорились о перемирии в торговой войне, согласившись работать совместно над устранением трансатлантических торговых барьеров для многих промышленных товаров, а также над реформированием Всемирной торговой организации. Мы спросили еврокомиссара по торговле Сесилию Мальмстрём, как продвигаются переговоры с США по этому вопросу:

"Евросоюз и остальной мир до сих пор терпят убытки от новых пошлин на сталь и алюминий, которые мы считаем незаконными и направленными против ВТО. И перед нашим автопромом все еще маячит угроза. Сейчас мы ищем пути позитивного развития событий, но нам еще нужно много времени для переговоров"

Микела Монте, Euronews:

"В эти дни, когда мировые лидеры будут выступать с трибуны Генеральной Ассамблеи, пройдет ряд двусторонних встреч, посвященных сирийскому кризису. Представители Евросоюза проведут переговоры на высшем уровне, главной темой обсуждения в данном контексте будет ситуация в Идлибе"