Мужчина, шлепнувший женщину в автобусе недалеко от Парижа, был заключен под стражу на три месяца и оштрафован за непристойные замечания о ее телосложении.
В тюрьму за шлепок
В тюрьму за шлепок
Описанный свидетелями как "пьяный" мужчина зашел в автобус в час пик и через какое-то время стал приставать в 21-летней девушке, делая непристойные замечания о ее груди и шлепнув ее ниже спины.
На этом инцидент не закончился, водитель автобуса заблокировал двери и вызвал полицию.
Это первый случай во Франции, когда за непристойными замечаниями последовал реальный тюремный срок. Теперь подобные комментарии и неподобающее поведение сексуального характера караются по закону.
Его инициатор, Госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами, Марлен Шьяппа в "Твиттере" поблагодарила водителя автобуса за оперативность и поприветствовала решение суда.