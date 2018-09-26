Ветер немного стих. Наконец, пожарные вертолёты смогли подняться в небо и начать борьбу с огнём, который уже вторые сутки бушует в итальянской Тоскане. Возгорание началось в лесу на горе Серра в провинции Пиза в понедельник вечером.
Горят леса Тосканы
Горят леса Тосканы
Раздуваемое ветром пламя вплотную подошло к жилым домам. Из пяти населённых пунктов эвакуированы 700 жителей. Три человека получили отравление продуктами горения. Их жизнь вне опасности. Пожар уже уничтожил 600 гектаров леса и оливковых садов.Огонь подступает к аэропорту Пизы. Отменено более 80 рейсов европейских авиакомпаний. Воздушная гавань закрыта как минимум до вечера среды.
В тушении задействованы сотни пожарных и добровольцев со всей Италии. На борьбу со стихией выделено порядка 200 тысяч евро. Власти региона обратились к правительству с просьбой ввести режим чрезвычайного положения.Прокуратура Пизы начала расследование. Главной версией случившегося и пожарные службы, и правоохранители считают поджог.