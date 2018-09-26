В погоне за свежим хлебом
Белый внедорожник въехал в витрину пекарни в городе Гарлэнд в штате Техас.
В результате инцидента пострадали 10 человек, один из них был отправлен в больницу, остальным оказали помощь на месте.
По словам водителя автомобиля, он пытался припарковаться, но перепутал педали.
На видео с камеры наблюдения видно, что в попытке обогнать конкурента за парковочное место белый внедорожник с приличной скоростью сносит витрину пекарни.
Полиция не предъявила водителю обвинений на месте происшествия, и он смог самостоятельно уехать на своем "белом коне" домой. Теперь слово за страховой компанией.